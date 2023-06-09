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Зона подтоплений из-за подрыва ГЭС будет увеличиваться – "Укргидроэнерго"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 июня 2023, 15:36
Зона подтоплений из-за подрыва ГЭС будет увеличиваться – Укргидроэнерго
Херсонщина, фото Мост

Площадь подтоплений в результате подрыва Каховской ГЭС будет увеличиваться, вода начнет спадать примерно через три дня.

Источник: руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью ЭП

Прямая речь: "Поднятия высоты паводка уже, наверное, не будет, но зона подтопления будет расширяться, вода будет разливаться дальше. Мы видим, что Каховское водохранилище не сработано до конца, еще есть большой объем воды.

Оно будет срабатываться с меньшим напором и разлив будет расширяться. Где-то через четыре дня вода начнет спадать (интервью записано 8 июня - ред.)".

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Детали: Он отметил, что Каховская станция полностью не подлежит восстановлению, и придется строить новую ГЭС.

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Темы: Каховская ГЭСвода
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