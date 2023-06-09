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Зона подтоплений из-за подрыва ГЭС будет увеличиваться – "Укргидроэнерго"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 июня 2023, 15:36
Зона подтоплений из-за подрыва ГЭС будет увеличиваться – Укргидроэнерго
Херсонщина, фото Мост

Площадь подтоплений в результате подрыва Каховской ГЭС будет увеличиваться, вода начнет спадать примерно через три дня.

Источник: руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью ЭП

Прямая речь: "Поднятия высоты паводка уже, наверное, не будет, но зона подтопления будет расширяться, вода будет разливаться дальше. Мы видим, что Каховское водохранилище не сработано до конца, еще есть большой объем воды.

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Оно будет срабатываться с меньшим напором и разлив будет расширяться. Где-то через четыре дня вода начнет спадать (интервью записано 8 июня - ред.)".

Детали: Он отметил, что Каховская станция полностью не подлежит восстановлению, и придется строить новую ГЭС.

Темы: Каховская ГЭСвода
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