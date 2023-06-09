США дают Украине военной помощи на $2,1 млрд

Министерство обороны Соединенных Штатов в пятницу объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новый пакет военной помощи США предоставляется в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI), которая предусматривает заключение долгосрочных контрактов с промышленностью или странами-партнерами, поэтому оборудование будет предоставляться Украине не в ближайшее время.

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Среди помощи, которая содержится в пакете, – дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, системы противовоздушной обороны и ракеты HAWK, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные авиационные комплексы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением, а также поддержка мероприятий по подготовке, техническому обслуживанию и обеспечению техники.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по безопасности", – подчеркнули в Пентагоне.

Общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения, согласно официальным данным американского Минобороны, составляет более 39,7 миллиарда долларов США.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что американское финансирование для поддержки Украины будет продолжаться и дальше, несмотря на возможные дискуссии в Конгрессе.