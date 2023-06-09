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За одно из нападений на активиста Стерненко обвиняемый получил 10 лет тюрьмы

Александр ШумилинПятница, 9 июня 2023, 18:55
За одно из нападений на активиста Стерненко обвиняемый получил 10 лет тюрьмы
Фото Стерненка

Приморский районный суд Одессы приговорил Абзала Баймукашева к 10 годам лишения свободы по делу о покушении на одесского активиста Сергея Стерненко, которое произошло в мае 2018 года.

Источник: сообщение Стерненко

Прямая речь: "10 лет лишения свободы получил исполнитель второго нападения на меня.

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Только что Приморский районный суд г. Одессы объявил приговор Баймукашеву Абзалу Амангалийовичу по делу о покушении на меня, которое было 01.05.18

В тот день по заказу Труханова (мэра Одессы - ред.) он выстрелил мне в затылок. Но поскольку я не потерял сознание и стал его преследовать, мне удалось его задержать".

Детали: Баймукашева признали виновным в покушении на умышленное убийство и незаконном хранении и обращении с оружием. Приговор вступит в законную силу через месяц со дня объявления в случае, если не будет апелляционной жалобы.

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Предыстория:

  • В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший.
  • Сейчас в одесском суде слушается дело о нападении на Стерненко Александра Исайкула и Ивана Кузнецова, который во время нападения погиб.

Темы: Стерненкокриминал
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