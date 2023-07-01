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Защитники поразили 6 районов скопления оккупантов и 3 склада боеприпасов - Генштаб

Станислав ПогориловСуббота, 1 июля 2023, 06:46
Защитники поразили 6 районов скопления оккупантов и 3 склада боеприпасов - Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ российских захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Также авиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 - по зенитно-ракетному комплексу врага.

Оккупанты и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, под огонь попали Красные Лозы, Гремяч, Богданово Черниговской области; Волфино, Константиновка, Басовка Сумской области и Гатище, Огирцево и Двуречанское на Харьковщине.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

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На Лиманском направлении, в течение суток, противник проводил наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спирного и Раздоловки в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Раздоловка и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового. Нанес авиационные удары в районах Торецка и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Марково, Ивановское, Александро-Шультино и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Бердичи, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар возле этого города. Осуществил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы. Осуществил обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, пострадали Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался провести наступательные действия в районе Ровнополя, понес потери. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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