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Россияне безуспешно наступали на 3 направлениях, более 30 боестолкновений – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 18:59
Россияне безуспешно наступали на 3 направлениях, более 30 боестолкновений – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

В течение суток на фронте произошло более 30 боевых столкновений, в частности россияне безуспешно наступали на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 22 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – в течение суток состоялось более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Карповичи Черниговской области; Мирополье, Рясное Сумской области; Уды, Пыльная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное, Каменка Харьковской области.

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На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Новомлинск, Фиголевка, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Раздоловка, Берестовое – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Торецка и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы около 15 населенных пунктов. Среди них Парасковеевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Сторожевое, Благодатное, Макаровка, Свободное Поле и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Качкаровка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 1 по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 2 артиллерийских средства на огневой позиции, средство противовоздушной обороны, станцию РЭБ и еще один важный объект оккупантов.

Темы: Генштабвойна
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