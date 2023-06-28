Суровикин знал, что Пригожин готовит мятеж – NYT
Российский генерал Сергей Суровикин, которого в РФ назначали посредником между Минобороны и "Вагнером", знал о планах главаря наемников Евгения Пригожина совершить мятеж в России.
Источник: The New York Times
Детали: Американские чиновники, которые ознакомились с данными американской разведки, говорят, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина восстать против российского военного руководства.
Чиновники заявили, что пытаются выяснить, помогал ли генерал Суровикин планировать действия Пригожина.
Американские чиновники также заявили, что есть признаки того, что другие российские генералы могли поддержать попытку Пригожина сменить руководство Минобороны РФ силой.
Нынешние и бывшие американские чиновники заявили, что Пригожин не начал бы восстание, если бы не был уверен, что другие высокопоставленные чиновники придут ему на помощь.
В издании считают, что если Суровикин был причастен к этим событиям, это стало бы последним признаком междоусобицы в российском военном руководстве.
По словам официальных лиц, Путин должен решить, считает ли он, что Суровикин помогал Пригожину, и как он должен на это реагировать.
Некоторые бывшие чиновники говорят, что Путин может решить оставить генерала Суровикина, если придет к выводу, что тот знал о планах Пригожина, но не помог ему.
Сейчас, по словам аналитиков, Путин, похоже, намерен возложить ответственность за мятеж исключительно на Пригожина.
Высокопоставленные американские чиновники предполагают, что союз между Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему Пригожин до сих пор жив.
Американские чиновники на условиях анонимности рассказали, что устранение Суровикина пойдет на пользу Украине.
Там также предполагают, что существовал сговор между некоторыми военными чиновниками и Пригожиным, ведь наемники Пригожина дошли до Москвы фактически без сопротивления.
Бывший посол США в России Майкл Макфол сказал, что "произошло слишком много странных вещей, которые указывают на то, что существовал заговор".
Прямая речь Макфола: "Подумайте, как легко было взять Ростов. В России повсюду стоит вооруженная охрана, и вдруг вокруг нет никого, кто мог бы что-то сделать?".
Независимые эксперты, официальные лица США и союзников заявили, что Пригожин, похоже, считал, что значительная часть российской армии перейдет на его сторону, когда его колонна будет двигаться на Москву.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут на Москву "восстанавливать справедливость".
- Поздно вечером 23 июня генерал Сергей Суровикин записал видеообращение, в котором призвал наемников "остановиться".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- 24 июня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 26 июня Пригожин заявил, что целью его марша на Москву было защитить группу "Вагнер" от уничтожения, ведь до 1 июля наемники должны были бы подписать контракт с Минобороны РФ, а они не хотели. Он также заявил, что остановился, чтобы "не проливать российскую кровь", когда Лукашенко предложил ему найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в "законной юрисдикции".
- Лукашенко заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в итоге отказался от своих требований об увольнении министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.
- Путин официально предложил вагнеровцам присоединиться к другим военным формированиям, Минобороны РФ или перейти в Беларусь. Тяжелое вооружение "Вагнера" готовятся передать Минобороны РФ.