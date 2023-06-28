Суровикин знал, что Пригожин готовит мятеж – NYT

Российский генерал Сергей Суровикин, которого в РФ назначали посредником между Минобороны и "Вагнером", знал о планах главаря наемников Евгения Пригожина совершить мятеж в России.

Источник: The New York Times

Детали: Американские чиновники, которые ознакомились с данными американской разведки, говорят, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина восстать против российского военного руководства.

Чиновники заявили, что пытаются выяснить, помогал ли генерал Суровикин планировать действия Пригожина.

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Американские чиновники также заявили, что есть признаки того, что другие российские генералы могли поддержать попытку Пригожина сменить руководство Минобороны РФ силой.

Нынешние и бывшие американские чиновники заявили, что Пригожин не начал бы восстание, если бы не был уверен, что другие высокопоставленные чиновники придут ему на помощь.

В издании считают, что если Суровикин был причастен к этим событиям, это стало бы последним признаком междоусобицы в российском военном руководстве.

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По словам официальных лиц, Путин должен решить, считает ли он, что Суровикин помогал Пригожину, и как он должен на это реагировать.

Некоторые бывшие чиновники говорят, что Путин может решить оставить генерала Суровикина, если придет к выводу, что тот знал о планах Пригожина, но не помог ему.

Сейчас, по словам аналитиков, Путин, похоже, намерен возложить ответственность за мятеж исключительно на Пригожина.

Высокопоставленные американские чиновники предполагают, что союз между Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему Пригожин до сих пор жив.

Американские чиновники на условиях анонимности рассказали, что устранение Суровикина пойдет на пользу Украине.

Там также предполагают, что существовал сговор между некоторыми военными чиновниками и Пригожиным, ведь наемники Пригожина дошли до Москвы фактически без сопротивления.

Бывший посол США в России Майкл Макфол сказал, что "произошло слишком много странных вещей, которые указывают на то, что существовал заговор".

Прямая речь Макфола: "Подумайте, как легко было взять Ростов. В России повсюду стоит вооруженная охрана, и вдруг вокруг нет никого, кто мог бы что-то сделать?".

Независимые эксперты, официальные лица США и союзников заявили, что Пригожин, похоже, считал, что значительная часть российской армии перейдет на его сторону, когда его колонна будет двигаться на Москву.

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