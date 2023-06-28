Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суровикина арестовали после мятежа ЧВК Вагнер − СМИ

Ирина БалачукСреда, 28 июня 2023, 23:32
Суровикина арестовали после мятежа ЧВК Вагнер − СМИ
Сергей Суровикин. Фото mil.ru

Главнокомандующий ВКС, замкомандующего российской группировкой в Украине Сергей Суровикин был арестован после неудачного мятежа главаря ПВК "Вагнер", сообщает The Moscow Times.

Источник: The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к Минобороны, Insider 

Прямая речь собеседника издания: "В контексте Пригожина. Видимо он (Суровикин − ред.) выбрал сторону (Пригожина во время мятежа − ред.) и его за яйца хватанули".

Детали: На вопрос о том, где сейчас находится генерал, он ответил, что "эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют". 

Реклама:

Другой источник причину ареста прокомментировал так: "Там история с ним была не "ОК". Для власти. Больше ничего не могу говорить". 

Впервые сообщение о возможном аресте Суровикина появилось в Telegram-канале блогера-пропагандиста Владимира Романова. По его информации, Суровикина арестовали еще 25 июня − сразу после мятежа ЧВК "Вагнер". Романов утверждал, что Суровикин находится в СИЗО "Лефортово".

Insider отмечает, что неизвестно, откуда у него эта информация.

ВИДЕО ДНЯ

По словам источника The Moscow Times, не совсем понятно, был ли Суровикин в курсе мятежа Пригожина.

Собеседник издания заявил, что Суровикин якобы "повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству". Мол, из-за этого могло сложиться впечатление, что Суровикин входит в "пригожинскую коалицию".

Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщал, что Суровикин "три дня не выходит на связь со своей семьей" и что его охрана также не отвечает.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать вооруженный мятеж против военного руководства России.

Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикин планировать мятеж.

Сам Суровикин в субботу снялся в видеоролике, осудив мятеж Пригожина и призвав "вагнеровцев" остановиться.

Для справки: По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.

Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".

Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.

Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа, но каких-то громких заявлений по этому поводу не делал. Российский диктатор собрал совещание с участием руководителей силовых ведомств, но на нем он только поблагодарил их за якобы "подавление" мятежа наемников ЧВК "Вагнер". Путин также поблагодарил и самих "вагнеровцев" − якобы за то, что "не пошли на братоубийственное кровопролитие". 

Предыстория:

Темы: СуровикинПригожинарестВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Суровикин
ФСБ и Суровикин обратились к "вагнеровцам": просят "остановиться"
ISW объяснил, почему российские провоенные деятели сдержанно отреагировали на новое назначение Герасимова
Резников об увольнении Суровикина: это конфликт Пригожина с регулярной армией РФ
Последние новости
03:14
На оккупированном Запорожье враг минирует критическую инфраструктуру – Федоров
02:24
Байден обсудит с Сунаком предоставление Украине кассетных боеприпасов
01:36
Враг атаковал Николаев ракетами, в городе прогремел взрыв
01:08
Воздушные силы: На Херсонщине и Николаевщине – угроза баллистики
00:52
Байден и Эрдоган обсудили вопросы поддержки Украины и Швеции в НАТО
00:14
Враг из минометов ударил по двум громадам Сумщины
23:46
Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности
23:19
фото, видеоСвитолина обыграла белоруску и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
23:02
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
22:40
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Все новости...
Реклама: