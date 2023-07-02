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Украиной распространялась воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракет и БпЛА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 01:15
Украиной распространялась воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракет и БпЛА
фото Getty Images

В южных, восточных и центральных областях Украины ночью 2 июля была объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог

Дословно: "Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская области - угроза применения врагом ударных БПЛА!"

Детали: В этих областях, а также Николаевской и Херсонской была объявлена воздушная тревога.

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Обновлено: Позже Воздушные силы объявили ракетную опасность в Одесской области.

Также воздушная тревога была объявлена в Донецкой, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях.

 
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В 01:20 ПС сообщили о взрывах и работе ПВО в Николаевской области.

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В 01:30 было сообщено об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

В 01:38 объявили отбой воздушной тревоги в Одесской области.

В 01:55 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения для Полтавской, Донецкой и Харьковской областей.

В 02:32 отбой тревоги объявили в Херсонской и Николаевской областях.

После 3 часов ночи отбои тревоги объявили в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях.

Темы: воздушная тревогабеспилотники
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