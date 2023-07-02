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Захватчики готовятся к новой волне мобилизации на ВОТ Запорожья – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 05:48
Захватчики готовятся к новой волне мобилизации на ВОТ Запорожья – сопротивление
фото иллюстративное, тасс

Центр национального сопротивления сообщает, что оккупационная администрация Запорожской области готовится к принудительной мобилизации местных жителей в ряды захватчиков.

Источник: ЦНС

Дословно: "Так, оккупанты создали 44 "военно-учетных стола", в которых все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет по месту жительства".

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Детали: По данным сопротивления, коллаборационист Евгений Балицкий пытается ввести население в заблуждение и распространяет манипулятивные данные о "результативной работе оккупационной администрации над официальным оформлением и развитием народного ополчения Запорожья".

Темы: Запорожьеоккупациямобилизация
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