Захватчики готовятся к новой волне мобилизации на ВОТ Запорожья – сопротивление
Воскресенье, 2 июля 2023, 05:48
Центр национального сопротивления сообщает, что оккупационная администрация Запорожской области готовится к принудительной мобилизации местных жителей в ряды захватчиков.
Источник: ЦНС
Дословно: "Так, оккупанты создали 44 "военно-учетных стола", в которых все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет по месту жительства".
Реклама:
Детали: По данным сопротивления, коллаборационист Евгений Балицкий пытается ввести население в заблуждение и распространяет манипулятивные данные о "результативной работе оккупационной администрации над официальным оформлением и развитием народного ополчения Запорожья".