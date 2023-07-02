На трех направлениях продолжаются тяжелые бои – сводка

За сутки 1 июля на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях состоялось 46 боевых столкновений Сил обороны с врагом, продолжаются тяжелые бои.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 46 боевых столкновений.

Реклама:

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это - Карповичи и Каменская Слобода Черниговской области; Мирополье и Рясное Сумской области и Уды, Пыльная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Новомлинск, Фиголевка, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Раздоловка и Берестовое - Донецкой.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении россияне осуществили безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанесли авиационные удары возле Белой Горы, Торецка и Нью-Йорка.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности это, Парасковеевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Сторожевое, Благодатное, Макаровка, Свободное Поле, Зеленое Поле в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Качкаровка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще один важный объект врага.