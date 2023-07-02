В первый день июля уничтожены 800 оккупантов и сотня единиц техники
Воскресенье, 2 июля 2023, 08:27
Вооруженные силы в течение первого июля ликвидировали на фронте 790 россиян, 26 артсистем и 20 бронированных машин.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 229660 (+790) человек ликвидировано,
- танков - 4052 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 7888 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 4188 (+26) ед,
- РСЗО - 637 (+5) ед,
- средства ПВО - 390 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3557 (+12),
- крылатые ракеты - 1261 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6816 (+22) ед,
- специальная техника - 583 (+3).
Данные уточняются.