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В первый день июля уничтожены 800 оккупантов и сотня единиц техники

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 08:27
В первый день июля уничтожены 800 оккупантов и сотня единиц техники
российский танк в украине, фото генштаба

Вооруженные силы в течение первого июля ликвидировали на фронте 790 россиян, 26 артсистем и 20 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 229660 (+790) человек ликвидировано,
  • танков - 4052 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 7888 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 4188 (+26) ед,
  • РСЗО - 637 (+5) ед,
  • средства ПВО - 390 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3557 (+12),
  • крылатые ракеты - 1261 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6816 (+22) ед,
  • специальная техника - 583 (+3).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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