Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Британии объяснило, почему РФ отменила свой главный авиасалон

"Европейская правда"Воскресенье, 2 июля 2023, 09:44

Опасения по поводу безопасности и репутационный ущерб являются причинами отмены в России главного международного авиакосмического салона МАКС.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Россия отменила проведение своего главного международного авиакосмического салона МАКС в 2023 году. МАКС проходит под Москвой и демонстрирует гражданский и военный аэрокосмические сектора России и стал ключевым для привлечения экспортных клиентов.

Вероятно, что шоу было отменено в значительной степени из-за реальных опасений по поводу безопасности после недавних атак беспилотных летательных аппаратов в России, считают британские разведчики.

Реклама:

Организаторы, скорее всего, также осознавали потенциальный репутационный ущерб от участия меньшего количества международных делегаций.

Война стала чрезвычайно сложным испытанием для российского аэрокосмического сообщества, отметили в британском Минобороны. Сектор борется с международными санкциями, а высококвалифицированных специалистов поощряют служить пехотой в собственной боевой группировке агентства "Роскосмос". 

Напомним, в прошлом году Европейское космическое агентство полностью прекратило сотрудничество с Россией в исследовании Марса.

ВИДЕО ДНЯ

Также Европейское космическое агентство разорвало сотрудничество с РФ по лунным проектам.

Темы: Росcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Росcия
Румынию покинули 40 работников посольства РФ
Оккупанты кремируют своих погибших без учета, чтобы не платить компенсаций – Генштаб
В день мятежа Пригожина Путин наблюдал за фестивалем с борта яхты – СМИ
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: