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Минобороны Британии объяснило, почему РФ отменила свой главный авиасалон

"Европейская правда"Воскресенье, 2 июля 2023, 09:44

Опасения по поводу безопасности и репутационный ущерб являются причинами отмены в России главного международного авиакосмического салона МАКС.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Россия отменила проведение своего главного международного авиакосмического салона МАКС в 2023 году. МАКС проходит под Москвой и демонстрирует гражданский и военный аэрокосмические сектора России и стал ключевым для привлечения экспортных клиентов.

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Вероятно, что шоу было отменено в значительной степени из-за реальных опасений по поводу безопасности после недавних атак беспилотных летательных аппаратов в России, считают британские разведчики.

Организаторы, скорее всего, также осознавали потенциальный репутационный ущерб от участия меньшего количества международных делегаций.

Война стала чрезвычайно сложным испытанием для российского аэрокосмического сообщества, отметили в британском Минобороны. Сектор борется с международными санкциями, а высококвалифицированных специалистов поощряют служить пехотой в собственной боевой группировке агентства "Роскосмос". 

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Напомним, в прошлом году Европейское космическое агентство полностью прекратило сотрудничество с Россией в исследовании Марса.

Также Европейское космическое агентство разорвало сотрудничество с РФ по лунным проектам.

Темы: Росcияавиа
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