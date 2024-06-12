Норвегия выделит 240 млн евро на мероприятия для ПВО Украины

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило о выделении 240 млн евро для Украины на мероприятия по противовоздушной обороне.

Источник: МИД Норвегии в соцсети Х

Дословно: "Норвегия выделит 240 млн евро на мероприятия по противовоздушной обороне для Украины. Сегодня Германия подтвердила, что вместе с Норвегией, Данией и Нидерландами профинансирует повторную закупку системы Patriot, чтобы 100 ракет Patriot могли быть быстро переданы Украине. Норвегия выделит 125 млн евро на это сотрудничество".

Реклама:

Norway will contribute € 240 M to air defense measures for Ukraine. Today, 🇩🇪 confirmed that it, together with🇳🇴,🇩🇰 and 🇳🇱, will finance re-procurement of a Patriot system so that 100 Patriot missiles can be quickly donated to 🇺🇦. 🇳🇴 will contribute € 125 M to this cooperation. pic.twitter.com/4FcYshHHBy — Norway MFA (@NorwayMFA) June 11, 2024

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 31 мая в Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Норвегия - 15-я страна, с которой заключено двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Вильнюсской декларации G7.

Что предшествовало: Министр обороны Германии Писториус на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 июня в земле Мекленбург-Передняя Померания сообщил, что Германия и союзники передадут Украине еще 68 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.