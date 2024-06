Норвегия выделит 240 млн евро на мероприятия для ПВО Украины

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило о выделении 240 млн евро для Украины на мероприятия по противовоздушной обороне.

Источник: МИД Норвегии в соцсети Х

Дословно: "Норвегия выделит 240 млн евро на мероприятия по противовоздушной обороне для Украины. Сегодня Германия подтвердила, что вместе с Норвегией, Данией и Нидерландами профинансирует повторную закупку системы Patriot, чтобы 100 ракет Patriot могли быть быстро переданы Украине. Норвегия выделит 125 млн евро на это сотрудничество".

