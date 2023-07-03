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В Одесской области была ракетная угроза

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 03:15
В Одесской области была ракетная угроза
Запуск ракеты "Калибр", иллюстративное фото Минобороны РФ

После 3 часов ночи 3 июля в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских "Калибров" с Черного моря.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: В 03:11 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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Воздушные силы отметили, что существует ракетная угроза из-за пусков крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Обновлено: В 03:51 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Темы: Одесская областьвоздушная тревога
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