В Одесской области была ракетная угроза

После 3 часов ночи 3 июля в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских "Калибров" с Черного моря.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: В 03:11 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы отметили, что существует ракетная угроза из-за пусков крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

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Обновлено: В 03:51 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.