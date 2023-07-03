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Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК

Ірина БалачукПонеділок, 3 липня 2023, 14:32
Росія може відкласти вибори на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Путін і Памфілова. Фото з сайту kremlin.ru

Російський Центрвиборчком може відкласти "вибори" на тимчасово окупованих територіях України, якщо ситуація там погіршиться, заявила голова ЦВК РФ Елла Памфілова.

Джерело: сайт Кремля

Пряма мова Памфілової на зустрічі з Путіним: "Там повністю забезпечено фінансування, повністю з федерального бюджету, тобто, те, що було потрібно, все це зроблено. Але тим не менш, оскільки ситуація дійсно непроста, все може бути.

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І якщо виникнуть обставини непередбачуваної сили − у якомусь районі ситуація може різко погіршитися, ми зрозуміємо, що там виникає серйозна небезпека життю та здоров'ю жителів, які там перебувають, − у нас є право ці вибори в тому чи іншому районі відкласти. Ми неодмінно цим правом скористаємося, якщо на те будуть серйозні підстави".

Деталі: За словами Памфілової, вона розуміє, що "ситуація складна, що воєнний стан, але, тим не менш, ті поправки, які зараз ухвалені, дають можливість при дотриманні певних умов все-таки вибори проводити".

Мовляв, про проведення виборів просили колаборанти − призначена окупантами так звана влада цих регіонів. 

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Голова ЦВК РФ заявила, що для проведення "виборів" на окупованих територіях уже "налагодили дуже хороші контакти з усіма силовими структурами: з Міноборони, ФСБ, МВС і Росгвардією".

Вона також додала, що на окупованих територіях можна буде голосувати навіть без паспорта − мовляв, "можна надати якийсь документ, що засвідчує особу, виданий органами публічної влади".

Також росіяни вирішили дозволити голосувати на "виборах" навіть тим жителям окупованих територій, які виїхали до РФ або кого депортували до Росії.

Водночас, за словами Памфілової, електронного голосування на захоплених територіях України не буде.

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Теми: Росіяокупаціявибори
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