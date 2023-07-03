По Сумам ударили 4 "Шахеда": 1 погибший, 16 раненых – ОВА
Понедельник, 3 июля 2023, 15:05
Всего по Сумам 3 июля россияне ударили 4 барражирующими боеприпасами иранского происхождения Shahed 136: по предварительной информации 16 человек получили ранения, 1 погиб.
Источник: Сумская ОВА в Facebook
Дословно: "По состоянию на 10:49 зафиксировано 4 прилета БПЛА типа "Shahed 136" по центру г. Сумы Сумской области.
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В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома.
По состоянию на 13:00 предварительно 16 раненых, 1 человек погиб. Пострадавшим оказали помощь".
Детали: Продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара.
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Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении, отмечают власти.