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По Сумам ударили 4 "Шахеда": 1 погибший, 16 раненых – ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 июля 2023, 15:05
По Сумам ударили 4 Шахеда: 1 погибший, 16 раненых – ОВА
фото: Сумская ОВА

Всего по Сумам 3 июля россияне ударили 4 барражирующими боеприпасами иранского происхождения Shahed 136: по предварительной информации 16 человек получили ранения, 1 погиб.

Источник: Сумская ОВА в Facebook

Дословно: "По состоянию на 10:49 зафиксировано 4 прилета БПЛА типа "Shahed 136" по центру г. Сумы Сумской области.

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В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома.

 

По состоянию на 13:00 предварительно 16 раненых, 1 человек погиб. Пострадавшим оказали помощь".

Детали: Продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара.

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Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении, отмечают власти.

Темы: СумыШахед
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