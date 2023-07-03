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С начала войны финские компании наторговали с РФ минимум на 1,5 млрд евро - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 19:10

Компании из Финляндии продолжили торговлю с российскими предприятиями, в том числе и с орбиты президента РФ Владимира Путина, после полномасштабного вторжения, и общий оборот этих операций составляет не менее 1,5 миллиарда евро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в расследовании финского общественного вещателя Yle на основе таможенной статистики.

Согласно данным, во время полномасштабной войны в Украине из Финляндии поставлялись товары, например, на крупные рудники в России. При этом общий объем двусторонней торговли больше 1,5 миллиарда евро, потому что таможенные данные касаются только части финских компаний.

К примеру, компания Metso Outotec, предоставляющая технологии и оборудование для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, объявила чуть больше чем через неделю после российского вторжения о прекращении поставок в Россию.

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На практике компания продолжала торговать в России еще по крайней мере несколько месяцев после этого. Крупнейшим ее клиентом стал Тайшетский алюминиевый завод, связанный с олигархом Олегом Дерипаской.

Metso Outotec также поставляла продукцию предприятию "Удоканская медь" и Михайловскому железному руднику, крупнейшим владельцем которых является Алишер Усманов, который, согласно санкционному списку ЕС, тесно связан с Путиным.

Также с начала войны Финляндия импортировала из России значительное количество энергии и химических веществ.

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Несмотря на то, что олигархи-бенефициары компаний, с которыми велась торговля, находятся под санкциями, она может быть законной, отмечает Yle.

По словам ответственной за санкции Министерства иностранных дел Финляндии Пии Сариваары, торговля с компанией разрешена, если доля россиянина, который попал под санкции, в ней составляет до 50%.

Ранее сообщалось, что швейцарские заводы с марта 2022 года, то есть начала полномасштабного вторжения России в Украину – получили на переработку 75 тонн золота из России, пользуясь тем, что оно ввозится через Лондон и не нарушает санкции.

Темы: РосcияФинляндия
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