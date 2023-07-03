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Шольц поговорил с Зеленским о военной поддержке и "зерновой сделке"

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 20:46

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским по политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщила канцелярия немецкого лидера.

Отмечается, что во время разговора Зеленский поблагодарил правительство Германии за военную поддержку, в частности усиление противовоздушной обороны и артиллерии Украины, а Шольц подтвердил "постоянную и непоколебимую солидарность" Берлина с Киевом.

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Шольц "объявил, что Германия продолжит поддержку Украины, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами", отметили в канцелярии.

Также лидеры Германии и Украины призвали продлить действие Черноморского зернового соглашения под эгидой ООН после 17 июля и договорились "продолжать конструктивный обмен мнениями", в том числе с целью "глобальной поддержки мирного урегулирования".

Сам Зеленский добавил, что с Шольцем "скоординировали позиции перед Вильнюсским саммитом НАТО и обсудили форматы будущих гарантий безопасности для Украины", а также "поделились оценками последних событий в России и Беларуси".

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"Отдельно благодарен за активную реализацию предыдущего оборонного пакета на 2,7 млрд евро и за многолетний план оборонной поддержки Украины объемом 8,8 млрд евро", – отметил глава государства.

Ранее издание Financial Times сообщило, что ЕС рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка", чтобы сохранить "зерновую сделку". Это предложение уже раскритиковала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева.

Темы: ШольцЗеленский
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