"Вторая армия мира": Медведев предложил забирать технику у браконьеров

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил передавать конфискованную у браконьеров технику российской войскам, которые воюют против Украины.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Медведева

Прямая речь: "Я получаю информацию, об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в разных регионах нашей страны находится достаточно много конфиската у браконьеров, различных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции".

Детали: Медведев заявил, что речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и другой технике.

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