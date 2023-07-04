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"Вторая армия мира": Медведев предложил забирать технику у браконьеров

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 18:48
Вторая армия мира: Медведев предложил забирать технику у браконьеров
Фото: РИА Новости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил передавать конфискованную у браконьеров технику российской войскам, которые воюют против Украины.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Медведева

Прямая речь: "Я получаю информацию, об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в разных регионах нашей страны находится достаточно много конфиската у браконьеров, различных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции".

Детали: Медведев заявил, что речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и другой технике.

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Предыстория:

  • 3 июля Медведев снова начал пугать мир ядерным апокалипсисом, но также заявил, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования России.

Темы: армияМедведев
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