"Вторая армия мира": Медведев предложил забирать технику у браконьеров
Вторник, 4 июля 2023, 18:48
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил передавать конфискованную у браконьеров технику российской войскам, которые воюют против Украины.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Медведева
Прямая речь: "Я получаю информацию, об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в разных регионах нашей страны находится достаточно много конфиската у браконьеров, различных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции".
Детали: Медведев заявил, что речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и другой технике.
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Предыстория:
- 3 июля Медведев снова начал пугать мир ядерным апокалипсисом, но также заявил, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования России.