Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Вторая армия мира": Медведев предложил забирать технику у браконьеров

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 18:48
Вторая армия мира: Медведев предложил забирать технику у браконьеров
Фото: РИА Новости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил передавать конфискованную у браконьеров технику российской войскам, которые воюют против Украины.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Медведева

Прямая речь: "Я получаю информацию, об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в разных регионах нашей страны находится достаточно много конфиската у браконьеров, различных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции".

Реклама:

Детали: Медведев заявил, что речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и другой технике.

Предыстория:

  • 3 июля Медведев снова начал пугать мир ядерным апокалипсисом, но также заявил, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: армияМедведев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
армия
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: