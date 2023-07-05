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В Беларуси сына известного оппозиционера Бабарико приговорили к 8 годам колонии

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 17:01
В Беларуси сына известного оппозиционера Бабарико приговорили к 8 годам колонии
Фото: Зеркало

Минский областной суд 5 июля назначили 8 лет колонии усиленного режима политзаключенному Эдуарду Бабарико, сыну Виктора Бабарико, которого осудили в 2021 году.

Источник: белорусское медиа "Зеркало", которое ссылается на правозащитный центр "Весна".

Детали: Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступных путем и организации массовых беспорядков и разжигании вражды.

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Своей вины Эдуард не признал. "Я не совершал ни одного из преступлений, в которых меня обвиняют. Следствием не было найдено ни одного доказательства моей вины", - сказал он ранее в суде.

Эдуарда Бабарико - соучредитель уже несуществующих краудфандинговых платформ "Вулик" и MolaMola. В мае 2020 года он возглавил предвыборную кампанию своего отца. Их задержали 18 июня того же года. Эдуард находится за решеткой более трех лет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В июле 2021 года белорусский суд приговорил к 14 годам лишения свободы оппозиционера, бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
  • Бабарико считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в 2020 году, однако его не допустили к участию в выборах.
  • Силовики Беларуси назвали Бабарико, который объявил о намерении баллотироваться в президенты, главарем преступной группы. Утром того же дня его вместе с сыном Эдуардом задержали.
  • После начала президентской кампании Бабарико был помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Темы: Беларусьсуд
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