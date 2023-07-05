Зеленский: Неделя до саммита НАТО, максимально работаем
Среда, 5 июля 2023, 19:23
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас усиленно работает с партнерами, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе победила общая безопасность.
Источник: президент во время видеообращения 5 июля
Прямая речь Зеленского: "Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. А значит, неделя − до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе.
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Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе − победила".
Детали: Президент подчеркнул, что сейчас "все зависит от партнеров".
Он также поблагодарил всех украинских героев, которые защищают страну.
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Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.