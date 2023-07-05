Зеленский: Неделя до саммита НАТО, максимально работаем

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас усиленно работает с партнерами, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе победила общая безопасность.

Источник: президент во время видеообращения 5 июля

Прямая речь Зеленского: "Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. А значит, неделя − до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе.

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Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе − победила".

Детали: Президент подчеркнул, что сейчас "все зависит от партнеров".

Он также поблагодарил всех украинских героев, которые защищают страну.

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