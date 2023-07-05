Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Неделя до саммита НАТО, максимально работаем

Ирина БалачукСреда, 5 июля 2023, 19:23
Зеленский: Неделя до саммита НАТО, максимально работаем
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас усиленно работает с партнерами, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе победила общая безопасность.

Источник: президент во время видеообращения 5 июля

Прямая речь Зеленского: "Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. А значит, неделя − до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе.

Реклама:

Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе − победила".

Детали: Президент подчеркнул, что сейчас "все зависит от партнеров".

Он также поблагодарил всех украинских героев, которые защищают страну.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: История пишется в Вильнюсе. Саммит НАТО определит судьбу и для Украины, и для Байдена

Предыстория:

Темы: ЗеленскийНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: