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Зеленский: Неделя до саммита НАТО, максимально работаем

Ирина БалачукСреда, 5 июля 2023, 19:23
Зеленский: Неделя до саммита НАТО, максимально работаем
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас усиленно работает с партнерами, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе победила общая безопасность.

Источник: президент во время видеообращения 5 июля

Прямая речь Зеленского: "Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. А значит, неделя − до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе.

Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе − победила".

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Детали: Президент подчеркнул, что сейчас "все зависит от партнеров".

Он также поблагодарил всех украинских героев, которые защищают страну.

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Темы: ЗеленскийНАТОУкраина
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