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В Запорожской области образовано 10 военных администраций – указ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 июля 2023, 03:30
В Запорожской области образовано 10 военных администраций – указ
Зеленский, иллюстративное фото: Офис президента

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского в Запорожской области образовано 10 военных администраций.

Источник: указ президента

Детали: Согласно указу президента образовано:

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  • Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
  • Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
  • Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
  • Акимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.

Темы: Запорожская областьЗеленскийвойна
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