В Запорожской области образовано 10 военных администраций – указ
Четверг, 6 июля 2023, 03:30
Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского в Запорожской области образовано 10 военных администраций.
Источник: указ президента
Детали: Согласно указу президента образовано:
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- Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Акимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.