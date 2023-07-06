Силы обороны вели контрнаступление на 5 участках фронта, ударили ракетами по тылу врага – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) согласно изученным данным сообщают, что Силы обороны провели контрнаступательные операции на пяти участках фронта, имели успех, также они нанесли ракетные удары по тылу врага.
Источник: ISW
Детали: По сообщениям, значится в обзоре, 5 июля украинские силы провели контрнаступательные операции на пяти участках фронта и достигли успехов на некоторых направлениях.
Также аналитики указывают на то, что украинские силы провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта ночью и днем 5 июля.
Согласно проанализированным данным эксперты утверждают: украинские удары свидетельствуют о том, что Силы обороны начали скоординированную серию ударов, направленных на деградацию российской логистики и наземных линий связи по всему периметру боевых действий.
По предварительной оценке ISW, украинские силы, похоже, сосредоточены на противодействии истощению, которое сохраняет украинскую живую силу ценой более медленного завоевания территорий, одновременно постепенно ослабляя российскую живую силу и технику.
Специалисты отмечают, что результаты таких действий Сил обороны не будут очевидны сразу.
В отчете указывают и на то, что украинские чиновники сообщили, что Россия продолжает закупать иранские беспилотники типа "Шахед" и создает условия для производства этих дронов в России при содействии Ирана.
Специалисты обращают внимание и на то, что Кремль продолжает демонстрировать обеспокоенность риском потенциального вооруженного восстания в России после мятежа группы "Вагнера" 24 июня.
Ключевые выводы ISW за 5 июля:
- По сообщениям, 5 июля украинские войска провели контрнаступательные операции на пяти участках фронта и достигли успехов на некоторых направлениях.
- Также ночью и днем 5 июля украинские войска нанесли ряд ракетных ударов по тыловым позициям россиян вдоль всего фронта.
- Россия, вероятно, продолжает создавать информационные условия для возможного нападения на ЗАЭС под фальшивым флагом, но пока маловероятно, что это может привести к радиологическому инциденту.
- Украинские официальные лица сообщили, что Россия продолжает закупать иранские беспилотники "Шахед" и создает условия для производства этих дронов в России при содействии Ирана.
- Кремль продолжает демонстрировать обеспокоенность риском потенциального вооруженного восстания в России после мятежа группы "Вагнера" 24 июня.
- Газета Financial Times сообщила, что президент Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от угроз применить ядерное оружие в Украине во время своего визита в Москву в конце марта.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Сергея Михайлова с должности генерального директора пропагандистского ТАСС и заменил его на Андрея Кондрашова.
- Войска РФ продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово, в то же время российские и украинские войска продолжали перестрелки вокруг Кременной.
- Украинские войска провели успешные наступательные операции в районе Бахмута, а российские так называемые военкоры сообщили, что украинские войска освободили важную высоту в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
- Российские и украинские войска продолжили наземные обстрелы на линии Авдеевка-Донецк.
- Украинские защитники продолжили наземные обстрелы в районе границы между западной частью Донецкой области и восточной частью Запорожской области, а также в западной части Запорожской области.
- Украинский чиновник подтвердил, что украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
- Украинские чиновники сообщили, что призыв на контрактную службу вопреки российским заявлениям не привел к большому количеству новобранцев.
- Российские чиновники создают информационные условия для переноса региональных выборов в оккупированной Украине, вероятно, из-за опасений успешных украинских контрнаступлений.