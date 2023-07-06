Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что из-за информации о закрытых укрытиях во Львове во время ночного обстрела полиция открыла уголовное производство. Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что возле дома, куда попала ракета, укрытия работали.

Источник: сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко, мэр Львова Андрей Садовый в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Клименко: "Получили информацию о по меньшей мере 10 закрытых укрытий во Львове во время ночного обстрела. Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны.

Полиция Львовщины открыла уголовное производство по ч.1 ст.135 Уголовного кодекса Украины - Оставление в опасности".

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Детали: Ранее Садовый заявил, что возле дома, в который попала российская ракета в ночь на 6 июля, было рабочее укрытие, но в нем во время тревоги находились 5 человек.

Прямая речь Садового: "Приведу простой пример - здесь возле домов, которые разрушены, есть очень большое укрытие. Чтобы вы поняли, на время тревоги, там было всего пять человек. И люди, которые получили поражения, это люди, которые не пошли в укрытие.

Большое количество людей проигнорировало сигнал тревоги. Вот это трагедия. Да, возможно, некоторые укрытия не являются идеальными. Но они есть. Они в рабочем состоянии".

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"Если вы будете делать фотофиксацию во время тревоги, то да, вы будете иметь определенную часть укрытий закрытыми. Надо подождать несколько минут, пока люди спустятся из дома, его откроют".

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