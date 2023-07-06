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Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает

Александр ШумилинЧетверг, 6 июля 2023, 13:15
Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает
Фото иллюстративное

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что из-за информации о закрытых укрытиях во Львове во время ночного обстрела полиция открыла уголовное производство. Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что возле дома, куда попала ракета, укрытия работали.

Источник: сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко, мэр Львова Андрей Садовый в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Клименко: "Получили информацию о по меньшей мере 10 закрытых укрытий во Львове во время ночного обстрела. Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны.

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Полиция Львовщины открыла уголовное производство по ч.1 ст.135 Уголовного кодекса Украины - Оставление в опасности".

Детали: Ранее Садовый заявил, что возле дома, в который попала российская ракета в ночь на 6 июля, было рабочее укрытие, но в нем во время тревоги находились 5 человек. 

Прямая речь Садового: "Приведу простой пример - здесь возле домов, которые разрушены, есть очень большое укрытие. Чтобы вы поняли, на время тревоги, там было всего пять человек. И люди, которые получили поражения, это люди, которые не пошли в укрытие.

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Большое количество людей проигнорировало сигнал тревоги. Вот это трагедия. Да, возможно, некоторые укрытия не являются идеальными. Но они есть. Они в рабочем состоянии".

"Если вы будете делать фотофиксацию во время тревоги, то да, вы будете иметь определенную часть укрытий закрытыми. Надо подождать несколько минут, пока люди спустятся из дома, его откроют".

Предыстория:

  • В ночь на 6 июля Россия нанесла удар ракетами "Калибр" по Львову и попала в многоэтажный дом.
  • В результате по меньшей мере 4 человека погибли, 37 получили ранения, повреждены около 30 домов и уничтожены около полсотни авто.

Темы: СадовыйЛьвоввойна
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