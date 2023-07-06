Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетный удар РФ по Львову: погибших уже шестеро, спасли семерых, 14 человек в больнице

Валентина Романенко, Елена РощинаЧетверг, 6 июля 2023, 22:35
Ракетный удар РФ по Львову: погибших уже шестеро, спасли семерых, 14 человек в больнице
фото ОВА

Во Львове продолжают разбирать завалы домов после ночного ракетного удара РФ, количество погибших возросло до шести, спасли 7 человек, 14 пострадавших госпитализировали, 64 человека эвакуировали.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram и городской глава Львова Андрей Садовой в Facebook

Детали: В 22:16 Козицкий сообщил, что во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело – это женщина, шестая погибшая от российского удара, нанесенного в ночь на 6 июля.

Глава Львовской ОГА сообщил, что уже разобрали 70% разрушений. Службы будут работать всю ночь.

Реклама:

По состоянию на 21 час работники ГСЧС спасли 7 человек. 64 человека эвакуировали с места происшествия. 14 пострадавших госпитализировали. Было вывезено 170 метров кубических обломков строительных конструкций.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что два дома разрушены почти полностью, их нужно будет восстанавливать, людей отселили. Всего ночью было повреждено около 35 домов.

ВИДЕО ДНЯ

Для размещения, питания и оказания психологической помощи развернули 9 палаток. 40 человек временно отселили в модульный городок, отель и детский центр спорта, туризма и экскурсий.

 
 

Прямая речь: "Дома остаются полностью отключенными от электро-, газо- и водоснабжения.

Спасибо всем профессионалам и неравнодушным людям, причастным к поиску наших земляков и помощи тем, кто потерял свои дома.

Поисково-спасательные работы будут продолжаться в круглосуточном режиме, пока не разберем все завалы".

Предыстория:

УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Атака РФ 18 июля: обломок российской ракеты привалил пожилого одессита в постели

Зеленский собирал ставку: говорили о зерне, портах, ситуации на фронте

Кассетные снаряды уже на днях будут готовы к использованию - Сырский

На Крымском мосту очереди из сотен автомобилей – СМИ

Украина выиграла у РФ в Евросуде в деле по иску Москвы

Россияне сосредоточили силы на купянском направлении, под Бахмут перебрасывают резерв − Сырский

Все новости...
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Латиноамериканские страны не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС – СМИ
Последние новости
15:12
фото, видеоВ Беларусь прибыла очередная колонна вагнеровцев
14:47
фотоВ Шотландии выбросилось на берег 55 китов-гринд. Выжил только один
14:43
Песков заявил, что удары по Одессе − месть за Крымский мост
14:39
Рекордные средства от приватизации-2023 государство направляет на покрытие дефицита бюджета
14:38
фотоКонтрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
14:28
Cнова блокада: чем грозит Украине остановка "зерновой сделки"
14:13
фото, видео Атака РФ 18 июля: обломок российской ракеты привалил пожилого одессита в постели
14:12
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым и генсеком ООН о сорванной "зерновой сделке"
14:11
В Киеве вынесли приговор мужчине, который в течение трех лет насиловал дочерей своей сожительницы
14:09
В Европарламенте просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко
Все новости...
Реклама: