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Германия против поставок Украине кассетных боеприпасов - глава МИД

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 13:43

Германия выступает против отправки кассетных боеприпасов в Украину, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Об этом она сказала в пятницу журналистам на климатической конференции в Вене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Бербок отметила, что Германия как одно из 111 государств-участников Конвенции о кассетных боеприпасах выступает против их поставки. США, которые намерены осуществить поставку, не являются государством-участником конвенции, как и Украина и Россия.

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На просьбу прокомментировать ожидаемые поставки этих боеприпасов Украине, Бербок сказала: "Я следила за сообщениями СМИ. Для нас, как для государства-участника, соглашение в Осло действует".

Бербок имела в виду соглашение, открытое для подписания в Осло в 2008 году, которое запрещает использование, накопление, производство и передачу кассетных боеприпасов.

По данным СМИ, которые ссылаются на американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена в пятницу объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором, в частности, будут и кассетные снаряды.

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В Пентагоне пока официально не подтвердили передачу кассетных боеприпасов Украине, но отметили, что этот вопрос действительно обсуждается.

Белый дом также заявил, что вопрос кассетных боеприпасов "активно рассматривается".

Темы: Германияоружиепомощь Украине
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