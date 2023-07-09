Еще 600 россиян уничтожены на фронте
Воскресенье, 9 июля 2023, 08:22
Российские оккупанты потеряли еще 600 своих военных, а также 20 артиллерийских систем и 19 БПЛА.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 234040 (+600) человек ликвидировано,
- танков - 4078 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7964 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 4366 (+20) ед,
- РСЗО - 668 (+7) ед,
- средства ПВО - 413 (+3) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3685 (+19),
- крылатые ракеты - 1271 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6929 (+15) ед,
- специальная техника - 628 (+9).
Данные уточняются.