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Еще 600 россиян уничтожены на фронте

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июля 2023, 08:22
Еще 600 россиян уничтожены на фронте
фото генштаба всу

Российские оккупанты потеряли еще 600 своих военных, а также 20 артиллерийских систем и 19 БПЛА.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 234040 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 4078 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7964 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 4366 (+20) ед,
  • РСЗО - 668 (+7) ед,
  • средства ПВО - 413 (+3) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3685 (+19),
  • крылатые ракеты - 1271 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6929 (+15) ед,
  • специальная техника - 628 (+9).

Данные уточняются.

Темы: война
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