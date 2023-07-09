Еще 600 россиян уничтожены на фронте

Российские оккупанты потеряли еще 600 своих военных, а также 20 артиллерийских систем и 19 БПЛА.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 234040 (+600) человек ликвидировано,

танков - 4078 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7964 (+11) ед,

артиллерийских систем - 4366 (+20) ед,

РСЗО - 668 (+7) ед,

средства ПВО - 413 (+3) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 309 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3685 (+19),

крылатые ракеты - 1271 (+0),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6929 (+15) ед,

специальная техника - 628 (+9).

Данные уточняются.

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