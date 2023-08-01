Белорусские вертолеты могли залететь в Польшу: военные это отрицают

Над городом Беловежа, что в Подляском воеводстве вблизи польско-белорусской границы были замечены белорусские вертолеты, о чем сообщили волонтеры и СМИ, но польские военные факт пересечения границы вертолетами отрицают.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Польские СМИ во вторник утром сообщили о пролете белорусских вертолетов в городе Беловежа, что в Подляском воеводстве вблизи польско-белорусской границы. Там часто проходят военные учения, поэтому сначала местные не придали значения замеченной авиации.

Фото белорусских вертолетов опубликовала местный волонтер Элиза Ковальчик, которая заявила, что они залетели на территорию Беловежи. То же самое рассказали и местные жители, которые говорили, что вертолеты летали над крышами их домов.

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Местные OSINT-исследователи, анализирующие открытые данные, по фотографиям установили, что вертолеты влетели из Беларуси в Польшу возле села Грудки, зашли примерно на три километра вглубь страны, развернулись и полетели над Беловежьей.

ФОТО: SLUZBYIOBYWATEL.PL

В то же время польская сторона факт пересечения границы со стороны Беларуси опровергает.

Подполковник Яцек Горышевский, представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, заявил государственному агентству PAP, что системы радиолокации не зафиксировали нарушения польского воздушного пространства.

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Он добавил, что Минск сообщил Варшаве, что во вторник у польской границы могло находиться максимум три вертолета, и их полеты должны были иметь учебный характер.

"Это можно рассматривать как обычные полеты, это не является аномалией. Это обычное явление в приграничном регионе", – подчеркнул он.

Независимая радиостанция RMF FM также сообщила, что признаков нарушения воздушной зоны Польши нет. Собеседники СМИ в военных кругах говорят, что при достаточной видимости вертолеты можно было бы заметить из Беловежи и создать впечатление, что они находятся с польской стороны.

Как известно, в Беларуси некоторое время находятся боевики так называемой группы Вагнера, которые перешли туда после попытки мятежа в России. Польская сторона неоднократно подчеркивала, что "вагнеровцы" представляют угрозу для Польши, и усиливала охрану белорусско-польской границы.

Обновлено 20:35. Министерство национальной обороны Польши во вторник вечером подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

Что предшестовало: Перед этим премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору – условному перешейку по линии польско-литовской границы, отделяющему территорию Калининградской области РФ и Беларуси.