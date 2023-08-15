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Атака на Львовскую область: 15 раненых, 40 домов повреждены

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 августа 2023, 10:43
Атака на Львовскую область: 15 раненых, 40 домов повреждены
Львов, фото ГСЧС

В результате атаки на Львовщину получили ранения 15 человек, из них по меньшей мере один ребенок, разрушениям подверглись около 40 домов.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пресс-служба ГСЧС

Прямая речь Козицкого: "Пострадали 15 человек. Самой молодой пострадавшей 10 лет, самой старшей - 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибы. Пять человек госпитализировали. 

Оккупанты повредили около 40 домов".

Детали: Козицкий рассказал, что россияне атаковали Львовскую область ракетами в период с 05:20 до 05:30. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 - попали. 

Во Львове подверглись разрушениям 20 домов в Железнодорожном районе. Больше всего - на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши. Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия. 

Одна из ракет попала по территории детского сада, получило повреждения здание детсада.

В Ставчанах Львовского района повреждены 15 жилых домов в частном секторе, из них 6 - критически. Также повреждены легковые автомобили. В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. Пострадавших нет.

По состоянию на сейчас продолжается обследование поврежденных зданий и ликвидация последствий удара. 

Также Козицкий сообщил, что жители, чьи дома подверглись разрушениям и повреждениям, могут на платформе Дия подать запрос на получение компенсации на ремонт. Максимальная сумма возмещения - 200 тысяч гривен

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Темы: Львовщинажертвыракетный удар
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