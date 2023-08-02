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В Украине в третий раз за сутки объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 08:54
В Украине в третий раз за сутки объявляли воздушную тревогу
скриншот карты тревог

На территории Украины в третий раз в течение 2 августа объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Обновлено: По состоянию на 08:25 по всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслей.

Около 09:00 почти на всей территории Украины - отбой воздушной тревоги. Отбой везде кроме Харьковской, Херсонской и Донецкой областей.

Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении: "Существует угроза применения авиационного вооружения".

Детали: Ранее воздушную тревогу объявляли на территории всей Украины.

Как сообщили Воздушные силы, причиной тревоги стал взлет МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка.

Около 08:00 на территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Напомним: В Киеве и ряде областей Украины ночью 2 августа объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских ударных беспилотников.

Темы: воздушная тревогаУкраина
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