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Путин сказал Моди, что на саммит G20 в Индию отправит вместо себя Лаврова

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 18:18

Российский президент Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20 в Дели.

Источники: российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на заявление канцелярии индийского премьера Нарендры Моди, пишет "Европейская правда".

Детали: По сообщению, Путин сказал премьер-министру Индии Моди в телефонном разговоре, что на встрече 9 и 10 сентября РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

В сообщении указано, что Моди "выразил понимание в связи с этим решением".

Во время пандемии в 2020 и 2021 годах Путин участвовал во встречах G20 через видеоконференцию. Он также отказался участвовать в мероприятии 2022 года на Бали, где мировые лидеры осудили его вооруженное вторжение в Украину.

В начале августа западные СМИ со ссылкой на источники в Кремле писали, что Путин не исключает личного появления на саммите "двадцатки".

Ранее стало известно, что Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре, а делегацию России возглавит Лавров, который уже посещал Нью-Йорк в апреле этого года во время председательства Москвы в Совете безопасности.

Путин уже не поехал на саммит БРИКС в Южной Африке, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с незаконным вывозом детей из Украины.

Темы: ИндияПутин
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