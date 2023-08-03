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Защитники уничтожили еще 620 оккупантов, 7 танков и 35 БпЛА врага

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 августа 2023, 07:54
Защитники уничтожили еще 620 оккупантов, 7 танков и 35 БпЛА врага
фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 620 захватчиков, 7 танков, 35 БпЛА врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 247850 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4224 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8234 (+21) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 4892 (+26) ед,
  • РСЗО ‒ 704 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 465 (+2) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 311 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4077 (+35),
  • крылатых ракет / cruise missiles ‒ 1347 (+0) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7372 (+23) ед,
  • специальной техники ‒ 721 (+3).

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Темы: войнаГенштаб
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