Защитники уничтожили еще 620 оккупантов, 7 танков и 35 БпЛА врага
Четверг, 3 августа 2023, 07:54
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 620 захватчиков, 7 танков, 35 БпЛА врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 247850 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4224 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8234 (+21) ед,
- артиллерийских систем ‒ 4892 (+26) ед,
- РСЗО ‒ 704 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 465 (+2) ед,
- самолетов ‒ 315 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 311 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4077 (+35),
- крылатых ракет / cruise missiles ‒ 1347 (+0) ед,
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7372 (+23) ед,
- специальной техники ‒ 721 (+3).
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