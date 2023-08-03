ВСУ уничтожают вражеские склады, оккупанты испытывают снарядный голод − Гуменюк

Уничтожение российских складов с боеприпасами приводит к тому, что оккупанты испытывают снарядный голод и соответственно уменьшают количество обстрелов.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии Media Center Ukraine − Ukrinform

Прямая речь Гуменюк: "Мощная работа по складам боеснабжения заставляет врага испытывать снарядный голод. Количество обстрелов со стороны противника при этом уменьшается в разы. Так, на прошлой неделе, благодаря проведенной мощной работе удалось уничтожить 7 полевых складов, которые враг развернул на левобережье".

Детали: Она также отметила, что из-за осторожной и качественной работы украинских защитников по транспортным маршрутам оккупантов, логистика врага утруднена и замедлена, но полностью не остановлена.

Гуменюк объяснила, что россиянам все же удается подтягивать определенные ресурсы и резервы − боеприпасы, технику, личный состав.

Но, по словам спикера, это не соответствует темпу развития боевых событий.