Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожают вражеские склады, оккупанты испытывают снарядный голод − Гуменюк

Ирина БалачукЧетверг, 3 августа 2023, 13:10
ВСУ уничтожают вражеские склады, оккупанты испытывают снарядный голод − Гуменюк
Наталья Гуменюк. Фото mediacenter.org.ua

Уничтожение российских складов с боеприпасами приводит к тому, что оккупанты испытывают снарядный голод и соответственно уменьшают количество обстрелов.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии Media Center Ukraine − Ukrinform

Прямая речь Гуменюк: "Мощная работа по складам боеснабжения заставляет врага испытывать снарядный голод. Количество обстрелов со стороны противника при этом уменьшается в разы. Так, на прошлой неделе, благодаря проведенной мощной работе удалось уничтожить 7 полевых складов, которые враг развернул на левобережье".

Детали: Она также отметила, что из-за осторожной и качественной работы украинских защитников по транспортным маршрутам оккупантов, логистика врага утруднена и замедлена, но полностью не остановлена.

Гуменюк объяснила, что россиянам все же удается подтягивать определенные ресурсы и резервы − боеприпасы, технику, личный состав.

Но, по словам спикера, это не соответствует темпу развития боевых событий.

Темы: Росcиявойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Медведев говорит, что с начала года в армию РФ уже набрали более 230 тысяч контрактников
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
В России оштрафовали женщину за сумку с надписью о смерти Путина, которая лучше секса
Последние новости
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Все новости...
Реклама: