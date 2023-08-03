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ЗСУ знищують ворожі склади, окупанти відчувають снарядний голод − Гуменюк

Ірина БалачукЧетвер, 3 серпня 2023, 13:10
ЗСУ знищують ворожі склади, окупанти відчувають снарядний голод − Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото mediacenter.org.ua

Знищення російських складів з боєприпасами призводить до того, що окупанти відчувають снарядний голод і відповідно зменшують кількість обстрілів.

Джерело: начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі Media Center Ukraine − Ukrinform

Пряма мова Гуменюк: "Потужна робота по складах боєпостачання змушує ворога відчувати снарядний голод. Кількість обстрілів з боку противника при цьому зменшується в рази. Так, минулого тижня, завдяки проведеній потужній роботі вдалося знищити 7 польових складів, які ворог розгорнув на лівобережжі".

Деталі: Вона також зазначила, що через обережну та якісну роботу українських захисників по транспортних маршрутах окупантів, логістика ворога ускладнена та уповільнена, але повністю не зупинена.

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Гуменюк пояснила, що росіянам все ж вдається підтягувати певні ресурси і резерви − боєприпаси, техніку, особовий склад.

Але, за словами речниці, це не відповідає темпу розвитку бойових подій.

Теми: Росіявійназброя
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