Папа встретился с украинской молодежью и помолился за "страждущую" Украину

Папа Франциск встретился с представительством юношей и девушек из Украины, которые участвуют во Всемирном дне молодежи в Лиссабоне, и помолился с ними за Украину.

Источник: Vatican News

Детали: Папа встретился с 15 молодыми паломниками из Украины утром 3 августа перед отъездом из Апостольской нунциатуры в столице Португалии.

Пресс-служба Святого Престола сообщила, что, выслушав "трогательные истории" молодых людей, Папа обратился к ним с несколькими словами, "выражая свою, полную боли и молитвы, близость".

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Отмечается, что встреча длилась примерно 30 минут, а в ее завершение Папа Франциск вместе с юношами и девушками произнесли молитву "Отче наш", "направляя мысль страждущей Украине".

Предыстория:

Ранее Папа Римский Франциск выразил сомнение в том, что страны Запада движутся в правильном направлении для обеспечения мира во всем мире, начиная с охваченной войной Украины.