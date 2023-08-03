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Папа встретился с украинской молодежью и помолился за "страждущую" Украину

Ирина БалачукЧетверг, 3 августа 2023, 13:53
Папа встретился с украинской молодежью и помолился за страждущую Украину
Фото vaticannews.va

Папа Франциск встретился с представительством юношей и девушек из Украины, которые участвуют во Всемирном дне молодежи в Лиссабоне, и помолился с ними за Украину.

Источник: Vatican News

Детали: Папа встретился с 15 молодыми паломниками из Украины утром 3 августа перед отъездом из Апостольской нунциатуры в столице Португалии.

Пресс-служба Святого Престола сообщила, что, выслушав "трогательные истории" молодых людей, Папа обратился к ним с несколькими словами, "выражая свою, полную боли и молитвы, близость".

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Отмечается, что встреча длилась примерно 30 минут, а в ее завершение Папа Франциск вместе с юношами и девушками произнесли молитву "Отче наш", "направляя мысль страждущей Украине".

Предыстория:

  • Ранее Папа Римский Франциск выразил сомнение в том, что страны Запада движутся в правильном направлении для обеспечения мира во всем мире, начиная с охваченной войной Украины.

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Темы: Папа РимскийУкраинадети
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