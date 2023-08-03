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Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus: нет насущной необходимости

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 15:59
Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus: нет насущной необходимости
Борис Писториус, фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз высказался против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сославшись на их "особую дальность" и на то, что в этом нет особой необходимости.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Во время посещения бригады горных войск в Баварии Писториус отметил "особую дальность" этих ракет, а также упомянул, что США не передают Украине дальнобойные ракеты.

Писториус отметил, что Германия "является лидером" в передаче Украине средстве противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники, а также в проведении учений.

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Темы: ГерманияоружиеУкраинавойна
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