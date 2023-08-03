Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus: нет насущной необходимости
Четверг, 3 августа 2023, 15:59
Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз высказался против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сославшись на их "особую дальность" и на то, что в этом нет особой необходимости.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Детали: Во время посещения бригады горных войск в Баварии Писториус отметил "особую дальность" этих ракет, а также упомянул, что США не передают Украине дальнобойные ракеты.
Писториус отметил, что Германия "является лидером" в передаче Украине средстве противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники, а также в проведении учений.
Что предшествовало:
- Перед єтим немецкие политики от оппозиции и коалиционной партии призвали правительство поставить Украине крылатые ракеты Taurus.
- В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров.