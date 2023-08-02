Россия сформировала "трудовые отряды" из студентов для пропаганды на оккупированной территории – ЦНС
Среда, 2 августа 2023, 16:09
Временно оккупированные территории Украины стали местом проведения российских пропагандистских мероприятий "трудовыми студенческими отрядами".
Источники: Центр национального сопротивления
Детали: По информации ЦНС, россияне создали так называемые "студенческие трудовые отряды", которые состоят из россиян.
Эти отряды действуют в разрушенных войсками России городах - Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске.
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Семинары и "молодежные форумы" оккупанты проводят при поддержке "Росмолодежи", которая занимается децентрализацией так называемых "молодежных движений", большинство из которых условно выступают как волонтерские.
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