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Россия сформировала "трудовые отряды" из студентов для пропаганды на оккупированной территории – ЦНС

Александр ШумилинСреда, 2 августа 2023, 16:09
Россия сформировала трудовые отряды из студентов для пропаганды на оккупированной территории – ЦНС
ФОТО: GETTY IMAGES

Временно оккупированные территории Украины стали местом проведения российских пропагандистских мероприятий "трудовыми студенческими отрядами".

Источники: Центр национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, россияне создали так называемые "студенческие трудовые отряды", которые состоят из россиян.

Эти отряды действуют в разрушенных войсками России городах - Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске.

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Семинары и "молодежные форумы" оккупанты проводят при поддержке "Росмолодежи", которая занимается децентрализацией так называемых "молодежных движений", большинство из которых условно выступают как волонтерские.

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Темы: Росcияоккупацияпропаганда
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