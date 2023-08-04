Россияне заявили, что Крым атаковали 13 беспилотников

В оккупированном Крыму, вероятно, сработала система ПВО, впоследствии Минобороны России сообщило об атаке якобы 13 беспилотниками.

Источник: так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер", Минобороны РФ

Прямая речь: "В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты.

Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет".

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Детали: "Крымский ветер" написал о взрывах в Феодосии, а также опубликовал кадры с места происшествия.

Обновлено: В Минобороны России заявили, что средствами ПВО уничтожено десять БПЛА.

Еще три беспилотника противника, добавили в МО РФ, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.