За сутки из-за агрессии РФ двое людей погибли, 14 ранены

В результате российской агрессии за сутки два человека погибли, 14 получили ранения.

Источник: отчеты ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: На Черниговщине за сутки - 6 обстрелов (84 взрыва), из минометов, артиллерии. Враг стрелял по Новгород-Северскому району. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумская область: ночью и утром врагом осуществлено 2 обстрела. Зафиксировано 11 взрывов. Обстреляны 2 населенных пункта в Хотинской громаде Предварительно – без человеческих потерь и разрушения критической инфраструктуры.

В четверг в течение дня было осуществлено 27 вражеских обстрелов. Зафиксировано 165 взрывов. Обстреляно 18 населенных пунктов в 9 территориальных громадах: Краснопольской, Хотинской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Дружбовской, Эсманской, Новослободской, Великописаревской. Данные о последствиях уточняются.

Днепропетровская область: в четверг оккупанты дважды ударили по Никополю. Применили тяжелую артиллерию. Попали по сетям одного из коммунальных предприятий. Прошло без пострадавших.

С вечера и в течение ночи агрессор пять раз обстрелял Никопольщину. Бил из тяжелой артиллерии и РСЗО. Попал по районному центру, Червоногригорьевской и Мировской громадам. Пострадали двое жителей Никополя, им оказана необходимая помощь.

В городе повреждены более двух десятков частных домов, легковой автомобиль, 2 грузовика, несколько солнечных панелей, теплицы, 3 газопровода и 2 линии электропередач. Разбиты 10 хозяйственных построек, еще 2 - уничтожены.

Запорожская: за минувшие сутки военные рф осуществили 75 ударов по 20 населенным пунктам.

67 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Новодаровки, Красного, Волшебного, Ольговского, Малиновки, Белогорья, Преображенки, Левадного, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток. Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Новодаровке, Левадному и Каменскому, а также 2 авиационных удара по Малой Токмачке и атаки БПЛА по Малиновке и Новоандреевке.

В результате вражеского артиллерийского обстрела ранения получил 53-летний мужчина, который оперативно доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.

Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок Богодуховского района, Высокая Яруга Харьковского района, Волчанск, Варваровка Чугуевского района и Бологовка Купянского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Купянск и Кучеровка.

В результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. В с. Бударки Чугуевского района в результате обстрела из танка произошел пожар в частном домовладении. Враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района, поврежден частный дом. За минувшие сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Луганщина: враг обстрелял Невское и Белогоровку. За сутки противник совершил 131 обстрел (596 снарядов).

Донецкая область: за минувшие сутки рашисты обстреляли 8 населенных пунктов: с. Галициновка, Авдеевка, с.Ласточкино, пгт Северное, Часов Яр, с.Богоявленка, пгт Кураховка, пгт Нью-Йорк. Поврежден 21 жилой дом, 4 гаража.

За сутки в Донецкой области: 2 погибших, 2 раненых.

Николаевщина: в четверг в течение дня враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера - вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту и береговой полосе Куцурубской громады, в результате чего повреждены жилые дома. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 53 обстрела (241 снаряд), из них по г. Херсон - 9 обстрелов (42 снаряда).

Врагом попали в районы 21 населенного пункта области; территорию и здание церкви, территорию парка, здание религиозного учреждения, кинотеатра, объект инфраструатуры, торговый центр, территорию медицинского учреждения и здания пенитенциарного учреждения в Херсоне.

В результате обстрела вчера утром Херсона ранены трое пассажиров троллейбуса, четверо сотрудников ГСЧС. Повреждена спецтехника. Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Под вражеский обстрел в Херсоне попал волонтер из Норвегии. Он получил легкие ранения. Его госпитализировали в местную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни мужчины пока ничего не угрожает.

Всего за сутки из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.