Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области

Ирина БалачукПятница, 4 августа 2023, 08:39
Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

По меньшей мере два человека погибли и еще два получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 3 августа россияне убили 2 жителей Донетчины: в Кураховке и Красногоровке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения".

Детали: По словам главы ОВА, ранены жители Кураховки.

Реклама:

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 1 642 и ранили по меньшей мере 3 929 мирных жителей Донецкой области.

Кириленко отмечает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Закупки Минобороны: СМИ выяснили, как летние куртки для бойцов втридорога превратились в "зимние"

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Все новости...
Донецкая область
За сутки из-за агрессии РФ двое людей погибли, 14 ранены
Оккупанты безуспешно пытались отбить свои позиции вблизи Клищиевки – сведение
Трое шахтеров погибли в Донецкой области в результате выброса угля и газа
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: