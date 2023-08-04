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Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области

Ирина БалачукПятница, 4 августа 2023, 08:39
Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

По меньшей мере два человека погибли и еще два получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 3 августа россияне убили 2 жителей Донетчины: в Кураховке и Красногоровке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения".

Детали: По словам главы ОВА, ранены жители Кураховки.

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 1 642 и ранили по меньшей мере 3 929 мирных жителей Донецкой области.

Кириленко отмечает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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