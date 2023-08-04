Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области
Пятница, 4 августа 2023, 08:39
По меньшей мере два человека погибли и еще два получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 3 августа россияне убили 2 жителей Донетчины: в Кураховке и Красногоровке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения".
Детали: По словам главы ОВА, ранены жители Кураховки.
Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 1 642 и ранили по меньшей мере 3 929 мирных жителей Донецкой области.
Кириленко отмечает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.