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В КГГА потратили 64 млн на "передислокацию" ржавой плавучей насосной станции

Валентина РоманенкоПятница, 4 августа 2023, 20:19

Правоохранители сообщили двум директорам департаментов КГГА подохру по факту служебной халатности с тяжелыми последствиями.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Согласно данным следствия, в марте 2022 года по инициативе указанных должностных лиц распоряжением Киевской городской военной администрации было принято решение о передислокации плавучей насосной станции, которая находится на балансе ЗАО "АК "Киевводоканал", с целью обеспечения населения города Киева питьевой водой.

Выполнять это распоряжение поручили руководителям двух департаментов КГГА, которые в свою очередь, не приняли никаких мер для проверки технического состояния насосной станции.

Как установлено следствием, указанная насосная станция не подлежит эксплуатации по целевому назначению, в то же время из резервного фонда бюджета города Киева на работы по ее передислокации было потрачено 64 млн грн, что составляет 90% от общей стоимости работ.

Вследствие служебной халатности подозреваемых плавучую насосную станцию никто не передислоцировал, а денежные средства из резервного фонда бюджета города Киева были потрачены безосновательно.

Следствие продолжается.

Решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Темы: Киевпрокуратура
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