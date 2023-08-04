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ГБР задержала руководителя колонии, который за деньги обещал отпустить заключенного раньше

Алена МазуренкоПятница, 4 августа 2023, 22:18
ГБР задержала руководителя колонии, который за деньги обещал отпустить заключенного раньше
фото: ГБР

Государственное бюро расследований задержало в Днепропетровской области руководителя колонии, который за деньги пообещал заключенному выпустить его раньше на свободу.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику исправительной колонии из Днепропетровской области. Он за взятку пытался помочь одному из заключенных досрочно выйти на свободу.

Фигурант решил заработать деньги на заключенном, который отбывал наказание за смертельное ДТП. Начальник колонии заверил мужчину, что напишет положительную характеристику и подготовит другие документы, благодаря чему осужденный будет иметь право на условно досрочное освобождение.

Стоимость таких услуг он оценил в 100 тыс. грн, а деньги приказал перевести на один из банковских счетов".

Детали: Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали начальника колонии после того, как тот получил взятку на банковский счет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Чиновнику сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3. ст. 368 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Темы: ГБР
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