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Генштаб: Крематорий в оккупированном Мелитополе работает 24/7, люди жалуются на трупную вонь

Алена МазуренкоПятница, 4 августа 2023, 21:03
Генштаб: Крематорий в оккупированном Мелитополе работает 24/7, люди жалуются на трупную вонь
ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

В сводке Генеральный штаб сообщил, что в оккупированном Мелитополе в северо-восточной части города постоянно работает мобильный крематорий россиян. Местные жители жалуются на постоянный трупный запах, особенно ночью.

Источник: генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Враг продолжает скрывать свои потери. Для этого активно использует мобильные крематории.

В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 сейчас работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области, при этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками.

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Кроме того, местные жители жалуются на постоянный трупный запах в городе, особенно ночью".

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Темы: ГенштабоккупацияМелитополь
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