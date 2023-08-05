Россияне придумали фейк о продаже органов "чистокровных украинцев" – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО заявляет, что россияне распространяют фейковое объявление о якобы продаже органов "чистокровных украинцев" на черном рынке для европейцев.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Дословно: "Враг распространяет фейковое объявление о продаже органов "чистокровных украинцев" на черном рынке для европейцев.

Как отмечается в объявлении, цена стартует от 5 тысяч евро, а на определенные органы по запросу возможна скидка 50%.

Реклама:

На самом деле это очередной фейк россиян в рамках кампании информационного воздействия "Черная трансплантология". Центр проанализировал подобные информационные ресурсы и пришел к выводу, что они были созданы с целью провокаций и дискредитации Украины".

Детали: ЦПД напоминает, что россияне уже использовали фейковые объявления, в частности о продаже западного оружия на украинских маркетплейсах.