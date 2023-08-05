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Россияне придумали фейк о продаже органов "чистокровных украинцев" – ЦПД

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 16:24
Россияне придумали фейк о продаже органов чистокровных украинцев – ЦПД
фейковое объявление россиян, фото ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО заявляет, что россияне распространяют фейковое объявление о якобы продаже органов "чистокровных украинцев" на черном рынке для европейцев.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Дословно: "Враг распространяет фейковое объявление о продаже органов "чистокровных украинцев" на черном рынке для европейцев.

Как отмечается в объявлении, цена стартует от 5 тысяч евро, а на определенные органы по запросу возможна скидка 50%.

На самом деле это очередной фейк россиян в рамках кампании информационного воздействия "Черная трансплантология". Центр проанализировал подобные информационные ресурсы и пришел к выводу, что они были созданы с целью провокаций и дискредитации Украины".

Детали: ЦПД напоминает, что россияне уже использовали фейковые объявления, в частности о продаже западного оружия на украинских маркетплейсах.

Темы: Росcияинформационная войнаСНБО
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