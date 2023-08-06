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Атака РФ на Хмельнитчину: во время ликвидации последствий погиб отец двоих детей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 августа 2023, 17:04
Атака РФ на Хмельнитчину: во время ликвидации последствий погиб отец двоих детей
Сергей Лысюк, фото: Хмельницкая ОВА

Во время ликвидации последствий вражеской атаки погиб житель Староконстантиновской общины Хмельницкой области Сергей Лысюк.

Источник: Хмельницкая ОГА со ссылкой на первого заместителя начальника ОВА Сергея Тюрина

Дословно: "Сегодня ночью, во время ликвидации последствий вражеской атаки, погиб житель Староконстантиновской громады Сергей Лысюк.

Без отца остались двое маленьких детей".

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Что предшествовало: Во время ракетной атаки в субботу Воздушные силы сообщали, что "Кинджалы" движутся в направлении Староконстантинова.

Позже об ударе по Хмельницкой области сообщил президент Владимир Зеленский.

В Староконстантинове Хмельницкой области во время воздушной тревоги в субботу вечером прозвучало около десяти взрывов, над городом виден дым, в некоторых районах выбиты окна.

ВИДЕО ДНЯ

Всего с вечера 5 августа Хмельницкая область была трижды атакована россиянами - повреждены здания, автовокзал, возник пожар склада.

Темы: Хмельнитчинавойна
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