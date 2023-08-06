Таврическое направление: Силы обороны уничтожили 6 складов боеприпасов врага
На Таврическом направлении Силы обороны за сутки уничтожили 6 складов боеприпасов и 21 единицу военной техники противника, потери россиян убитыми и ранеными составили почти две роты.
Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram
Дословно: "Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1344 огневых задачи.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.
Уничтожена 21 единица военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 10 артиллерийских систем и минометов, 2 БпЛА, 4 единицы автомобильной и 2 единицы специальной техники.
Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага".
Детали: По словам командующего, за прошедшие сутки враг 21 раз атаковал украинские позиции на Таврическом направлении и совершил 608 обстрелов.