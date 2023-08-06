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Таврическое направление: Силы обороны уничтожили 6 складов боеприпасов врага

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 августа 2023, 21:51
Таврическое направление: Силы обороны уничтожили 6 складов боеприпасов врага
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Таврическом направлении Силы обороны за сутки уничтожили 6 складов боеприпасов и 21 единицу военной техники противника, потери россиян убитыми и ранеными составили почти две роты.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Дословно: "Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1344 огневых задачи.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Уничтожена 21 единица военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 10 артиллерийских систем и минометов, 2 БпЛА, 4 единицы автомобильной и 2 единицы специальной техники.

Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага".

Детали: По словам командующего, за прошедшие сутки враг 21 раз атаковал украинские позиции на Таврическом направлении и совершил 608 обстрелов.

Темы: войнаВооруженные силы
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