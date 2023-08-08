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Силы обороны "отминусовали" еще 560 оккупантов, вертолет и 10 танков врага

Ольга ГлущенкоВторник, 8 августа 2023, 07:52
Силы обороны отминусовали еще 560 оккупантов, вертолет и 10 танков врага
украинский военный, фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 560 захватчиков, 10 танков, вертолет и 19 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 250800 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4254 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8278 (+8) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 4996 (+19) ед,
  • РСЗО ‒ 709 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 468 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 312 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4158 (+4) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1377 (+0) ед,
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7460 (+9) ед,
  • специальной техники ‒ 737 (+2) ед.

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Темы: войнаГенштаб
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