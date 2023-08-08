Силы обороны "отминусовали" еще 560 оккупантов, вертолет и 10 танков врага

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 560 захватчиков, 10 танков, вертолет и 19 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 250800 (+560) человек ликвидировано,

танков ‒ 4254 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 8278 (+8) ед,

артиллерийских систем ‒ 4996 (+19) ед,

РСЗО ‒ 709 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 468 (+1) ед,

самолетов ‒ 315 (+0) ед,

вертолетов ‒ 312 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4158 (+4) ед,

крылатых ракет ‒ 1377 (+0) ед,

кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7460 (+9) ед,

специальной техники ‒ 737 (+2) ед.

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