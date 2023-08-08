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Зеленский: Украинская формула мира может стать базой для завершения других войн

Елена РощинаВторник, 8 августа 2023, 18:06
Зеленский: Украинская формула мира может стать базой для завершения других войн
Владимир Зеленский дал интервью представителям СМИ Латинской Америки, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что предложенная им "формула мира" для справедливого окончания войны России против Украины может стать основой и для прекращения других военных конфликтов на Земле.  

Источник: Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ Латинской Америки, обнародованном Офисом президента

Прямая речь: "Формула мира сегодня об Украине. Но если те или иные международные институции не дают возможность закончить войну, и наш пример это говорит красноречиво, – то формула мира может стать таким фундаментом.  

К сожалению, мы не единственный и не последний военный конфликт в мире. И я считаю, что после окончания этой войны такая Формула может быть базой для решения других глобальных проблем".

Детали: Зеленский отметил, что на сегодня правильный и пока единственный дипломатический путь достижения мира в Украине – это инициированная им "формула мира".

Страны могут выбирать, какой ее пункт взять на себя, учитывая собственный опыт преодоления тех или иных проблем.  

Зеленский добавил, что отдельные страны могут иметь свое мнение относительно тех или иных пунктов Формулы мира, с чем-то соглашаться, а с чем-то нет и предлагать что-то свое. 

Прямая речь: "Базис должен быть украинским, потому что война в Украине. А предложения могут быть любого государства, потому что для нас ценны опыт и мнения каждой из стран, которые действительно хотят мира, а не подыграть России, не подыграть на Формуле мира ради будущих экономических отношений с Россией. Потому что это игра с живыми людьми".

Детали: Глава государства акцентировал, что необходимо готовиться к Глобальному саммиту мира, и он заинтересован, чтобы на мероприятии было представлено максимальное количество государств, "чтобы мы политически решили, что это – правильная платформа, что большинство стран мира видит в этой Формуле базис, карту, шаги и план решения этой страшной трагедии (войны – ред.)".

Зеленский также отметил, что хотел бы организовать встречу "Украина – Латинская Америка".

Знать больше: 10 шагов к переговорам о мире с РФ. "Формула мира" от Зеленского на саммите G20

Темы: Зеленскийформула миравойнамир
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