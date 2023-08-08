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Из-за взлета МиГа по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Валентина РоманенкоВторник, 8 августа 2023, 17:56
Из-за взлета МиГа по всей Украине объявляли воздушную тревогу
фото Getty Images

На всей территории Украины вечером 8 августа объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Она длилась примерно полчаса.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

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Напомним: Из-за вылета российского самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал" обычно тревога объявляется по всей территории страны.

Как объясняли в Воздушных силах, аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал" летит считанные минуты и очень точно. У украинской ПВО пока недостаточно средств западного образца, которые могут противодействовать баллистике.

Темы: воздушная тревога
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