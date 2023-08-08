Из-за взлета МиГа по всей Украине объявляли воздушную тревогу
Вторник, 8 августа 2023, 17:56
На всей территории Украины вечером 8 августа объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Она длилась примерно полчаса.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram
Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Напомним: Из-за вылета российского самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал" обычно тревога объявляется по всей территории страны.
Как объясняли в Воздушных силах, аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал" летит считанные минуты и очень точно. У украинской ПВО пока недостаточно средств западного образца, которые могут противодействовать баллистике.