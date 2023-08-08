Украинские пограничники посадили новейший российский дрон

Военнослужащие "Гвардии наступления" на Харьковском направлении с помощью антидроновой пушки посадили российский беспилотник "Элерон Т-16".

Источник: ГПСУ

Дословно: "Сегодня на Харьковском направлении группа противодействия беспилотным летательным аппаратам 15-го мобильного пограничного отряда, с помощью обычной антидроновой пушки, успешно посадила одну из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников "Элерон Т-16".

Детали: Как отмечает пограничник с позывным "Слон", его отряд видит такой беспилотник впервые.

Элерон - комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами, разработанный российским предприятием ЭНИКС.